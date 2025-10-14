ООН: Редица държави са готови да предоставят средства за възстановяването на Газа

Има многообещаващи предварителни индикации от редица страни, включително САЩ, европейски и арабски държави, че са готови да предоставят средства за възстановяването на ивицата Газа, което би струвало 70 милиарда долара, съобщи днес представител на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), цитиран от Ройтерс и БТА.

„Имаме вече много добри индикации“, заяви Яко Силиърс пред репортери на пресконференция в Женева, без обаче да се впуска в подробности. Той изчисли, че продължилата две години война между Израел и палестинското движение „Хамас“ е създала най-малко 55 милиона тона отломки.