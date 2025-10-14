Урсула фон дер Лайен: Присъединяването на Черна гора към ЕС е на една ръка разстояние

Целта на Черна гора да се присъедини към Европейския съюз е на една ръка разстояния, каза днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на откриването на инвестиционна конференция ЕС-Черна гора на тема "Умен растеж, Зелено бъдеще: Ускоряване на инвестициите в Черна гора", която се провежда в курорт край адриатическия град Тиват, Югозападна Черна гора, съобщи БТА.

"Целта Черна гора да се присъедини към Европейския съюз е наистина на една ръка разстояние. Това е моментът максимално да ускорите усилията по този път. С реформи в сферата на върховенството на закона и прозрачност в обществените поръчки ще изпратите ясен сигнал, че Черна гора е сериозна в намеренията си и е сериозно, надеждно място за развитие на бизнеса", каза Фон дер Лайен, цитирана от черногорското издание "Виести".

Тя съобщи, че роуминг тарифите между Черна гора и ЕС ще отпадне през 2026 година.

Фон дер Лайен подчерта, че е важно Подгорица да продължи с реформите, тъй като това е най-добрият начин за бърз достъп до средствата, които ЕС е предвидил за страната в своя План за растеж на Западните Балкани.

„Черна гора сега ще получи осем милиона евро, защото е изпълнила условията за това, но трябва да продължи с реформите, за да постигне условията за използване на целия фонд от 380 милиона, предвидени за Черна гора“, каза Фон дер Лайен.

Тя допълни, че страната има голям потенциал, но инвестициите в икономика ѝ все още не са използвали този потенциал.

"Затова и оттук призовавам заинтересованите да не чакат момента на формално присъединяване на Черна гора към ЕС, а да се възползват от възможността сега, защото в противен случай някой ще ви изпревари", допълни тя.

Черногорският премиер Милойко Спаич също присъства на откриването на конференцията. По думите му Черна гора е географски малка, но е голяма по възможностите, които предлага.

"В нашата страна няма доминиращи етнически групи, което с векове ни е учило на взаимно уважение, толерантност и разбиране. Различията ни не са ограничение, а сравнително предимство и в този смисъл Черна гора символично вече е в ЕС по начина си на мислене", каза Спаич.

Това е първата инвестиционна конференция между Черна гора и ЕС и е посветена на умното и устойчиво икономическо развитие. На нея присъстват политически и икономически представители, както и такива от финансовия сектор и сферата на защитата на околната среда от Черна гора и ЕС. На конференцията бяха представени четири нови проекта за европейски инвестиции в черногорската икономика и десет нови меморандума за разбирателство в различни области на икономиката и финансите.