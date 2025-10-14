Зеленски: Ударите на Русия отново са насочени срещу украинската енергийна мрежа

Русия отново нанесе удари по украинската енергийна мрежа, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ и БТА.

Светът може да лиши Москва от възможността да нанася удари по електроцентрали, електропреносни линии и газови обекти. За тази цел обаче небето на Украйна трябва да бъде затворено, подчерта Зеленски.

Украинският президент каза още, че нощните удари на Русия срещу градове и инфраструктура в Украйна продължават, като енергийните обекти са основна цел. Зеленски поясни, че тази нощ Русия е атакувала Украйна с 96 дрона и че при обстрел на болница в Харков с авиационни бомби са ранени 57 души. Украинският лидер окачестви обстрела на болницата като "чисто терористична и цинична атака срещу място, където се спасяват човешки животи".

"Енергийната инфраструктура в региона също бе засегната. В Кировоградска област бяха нанесени щети на гражданската инфраструктура, включително на железопътни съоръжения в две населени места. В Сумска област бяха нанесени удари по енергийни съоръжения и едно предприятие. Донецка област също беше атакувана. Където е необходимо, съответните служби работят и усилията за възстановяване продължават. Благодаря на всички, които участват в тях", каза Зеленски.

"Всеки ден и всяка нощ Русия нанася удари по електроцентрали и електропреносни линии, нашите газови съоръжения също са подложени на атаки", заяви Зеленски, като призова на Украйна да бъдат предоставени още системи за противовъздушна отбрана.

"Украйна се нуждае от достатъчни въздушни отбранителни способности, за да защити небето си от ракети, дронове и планиращи бомби, така че въздушният терор на Русия да стане безсмислен. Светът трябва да принуди Москва да седне на масата за истински преговори. Само мирът чрез сила може да доведе до резултат", подчерта Зеленски, като изрази благодарност към всички, които помагат на страната му.

Конвой на ООН с хуманитарна помощ стана днес мишена на руски удар в Херсонска област, в южната част на Украйна, заяви украинският областен управител Олександър Прокудин, цитиран от Франс прес. Той определи като чудо фактът, че при нападението няма ранени.

Конвоят от четири бели превозни средства със знаците на ООН, пренасящи тонове с помощи, са били подложени на руско нападение с дронове и артилерия в района на Билозерка. Една от машините е била подпалена, а друга - повредена сериозно