ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Япония обърна Бразилия от 0:2 до 3:2 в Токио

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21498366 www.24chasa.bg

Почти 7 месеца след огнения ад в Кочани почина още един от членовете на ДНК

Маринела Величкова, БТА

8508
Дуото ДНК - Владимир Блажев-Панчо (вляво) и Андрей Георгиевски, който загина в пожара СНИМКИ: ФЕЙСБУК

След почти седем месеца в болница почина още един от членовете на групата ДНК, на чийто концерт през март избухна смъртоносният пожара в дискотека в град Кочани в източната част на Северна Македония. 

Владимир Блажев-Панчо е имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара, пишат медиите в Скопие. 

Панчо е деветият член на ДНК и 63-та жертва на пожара, разразил се в следствие на фойерверки по време на концерта в дискотеката „Пулс” на 16 март. Срещу него беше образувано наказателно производство по подозрение, че е внесъл пиротехниката в дискотеката, което беше спряно заради състоянието му. 

Вчера от независимия полицейски синдикат обявиха, че в ареста е починал и бившият главен инспектор в МВР в Кочани Владо Петров, който беше задържан като част от разследването срещу полицейски служители, свързано с пожара.

На 3 октомври Основен наказателен съд Скопие съобщи, че обвинителният акт срещу 34 физически и 3 юридически лица за пожара в „Пулс“ в Кочани е одобрен, делото е разпределено към съдия, но първо заседание все още не е насрочено. 

Междувременно възникна пререкание между адвокатската колегия на Република Северна Македония и държавния прокурор Люпчо Коцевски, след като адвокатът на един от заподозрените заяви в телевизионно интервю, че делото ще продължи дълго. В писмо Коцевски реагира, че адвокатите изразяват своите становища за внесения обвинителен акт без да са запознати със съдържанието му и доказателствата, като действат в противоречие с Кодекса за професионална етика на адвокатите, който ги задължава да защитават репутацията на съда и институциите, пред които се явяват. 

„Това не е вярно, защото всички адвокати са получили обвинителния акт, а с внасянето му той е достъпен за обществеността, което прави всички твърдения и доказателства в него достъпни. Отбелязваме, че адвокатите не са уронили по никакъв начин репутацията на съда и имат правото и задължението на свобода на изразяване, т.е. да изразяват правни мнения, критични прегледи или коментари, свързани с процедури от обществен интерес. Адвокатите имат право да информират обществеността по въпроси, свързани с делата на техните клиенти”, се казва в отговора на Адвокатската колегия до Коцевски. 

Дуото ДНК - Владимир Блажев-Панчо (вляво) и Андрей Георгиевски, който загина в пожара СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници