Задържан е един от машинистите от влаковата катастрофа в Словакия

Полицията в Кошицкия край, Югоизточна Словакия, съобщи за задържането на машиниста на един от влаковете, които се сблъскаха вчера край село Яблонов над Турньоу в района на Рожнява, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Полицията каза, че задържаният в момента е в следствения арест. Машинистът на другия влак, който бе измъкнат от локомотива със сериозни наранявания, бе откаран по въздуха в болница. Полицията започна наказателно разследване на катастрофата.

„Разследването и всичките необходими процедури продължават. Ще ви информираме при по-нататъшно развитие на събитията“, заяви полицията.

Усилията по документиране на инцидента продължиха цялата изминала нощ. Криминалисти и полицаи с кучета, служители на железопътна полиция и на националната жп компания на Словакия все още са на място.

„Полицейските служители прекараха цяла нощ, за да гарантират, че в катастрофиралите влакове няма да влязат лица без разрешение и че личните вещи на пътниците ще бъдат върнати на собствениците им“, съобщи полицията, пише БТА..