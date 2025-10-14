Никушор Дан: Нова стратегия за отбраната ще бъде приета в Румъния до 26 ноември

В Румъния приключва работата по нова стратегия в областта на отбраната, която ще бъде представена пред Върховния съвет за национална отбрана, заяви румънският президент Никушор Дан в интервю за Про ТВ, цитирани от БТА.

Според Дан този много важен за Румъния документ ще бъде приет до 26 ноември, когато стават шест месеца от встъпването му в длъжност като президент на страната.

Румънският президент информира, че документът, който към момента е "предварителен", ще бъде прегледан още веднъж, след което ще бъде представен пред Върховния съвет за национална отбрана и впоследствие – насочен към парламента. "Следователно срокът 26 ноември, когато стават шест месеца от встъпването ми в длъжност като президент, ще бъде спазен", заяви той.

Дан подчерта, че тази национална стратегия за отбрана ще съдържа две нови важни направления за действие. Първата е свързана с хибридната война, провеждана от Руската Федерация, респективно кибератаките, действията за дезинформация и руското влияние в социалните мрежи, отбелязва телевизията.

Втората обявена от румънския президент промяна се отнася до борбата с корупцията в страната. Дан заяви, че е необходима "фронтална атака срещу феномена на корупцията", като обаче подчерта, че Румънската разузнавателна служба (SRI) ще трябва да се "заеме" с това явление.

"Има две основни промени. Първата, че трябва да наблюдаваме с малко по-голямо внимание това, което се нарича хибридна война, т.е. кибератаки, системна дезинформация, влияние в социалните мрежи от страна на Руската федерация (...) И втората, която много ми се иска и за която много от институциите са изпратили наблюдения – фронтална атака срещу феномена на корупцията. (...) Искаме, от една страна, Румънската разузнавателна служба да се заеме с феномена на корупцията. От друга страна, искаме механизмите, чрез които службата се заема с това явление, да бъдат абсолютно конституционни и разграничението между службите за сигурност и прокуратурата да бъде направено ясно", каза още Никушор Дан.

В интервюто си той посочи още, че ролята на Румънската разузнавателна служба е да предоставя информация, която да бъде подавана до прокуратурата, която от своя страна да започва следствие за предполагаем случай на корупция. Дан каза, че е оптимист, че това ще влезе в стратегията за отбрана, тъй като корупцията би могла да повлияе на националната сигурност.

Във връзка с хибридната война румънският президент заяви, че иска всички институции, които вече допринасят за борба с дезинформацията, да се координират по-добре и да действат по-бързо, отколкото досега. Това според Дан ще стане под ново ръководство на ниво Върховен съвет за национална отбрана, където ще бъдат създадени "оперативни структури, т.е. екипи, които да работят заедно и които да координират" борбата с хибридната война.