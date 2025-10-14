Турция задържа 60 души за пране на пари чрез фалшиви ПОС трансакции

Турските власти арестуваха днес 60 души в Истанбул по подозрение, че са били част от трансгранична мрежа за нелегални плащания, чрез която са били "изпрани" около 31 милиона долара чрез фалшиви ПОС трансакции и нелегални чуждестранни банкови карти, съобщи "Тюркийе тудей" и БТА.

Разследването на истанбулската служба за пране на пари към главната прокуратура се фокусира върху лица и компании, базирани в района на Лялели в квартал Фатих - известна търговска зона. Прокурорите обвиняват арестуваните в монополизиране на паричните трансфери с няколко държави, включително Либия, чрез различни платежни системи под корпоративни прикрития. Конфискувани са 225 недвижими имота, 60 превозни средства, 24 акции на компания, както и банковите сметки на заподозрените и притежаваната от тях криптовалута.

Смята се, че групата се е снабдила с нелегални банкови карти и ги е използвала в местни ПОС терминали за фиктивни плащания. Тези "фантомни плащания" надхвърлят 1,12 милиарда долара, от които заподозрените са спечелили комисионни на стойност над 31 милиона долара като незаконни доходи.

Заподозрените са изправени пред обвинение в създаване на престъпна организация, пране на пари, придобити чрез престъпление, и нарушаване на системите на Турция за плащания, сигурност, разплащателните услуги и др.