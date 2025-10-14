Червеният кръст: Връщането на телата на мъртвите заложници от Газа ще отнеме време

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) днес заяви, че връщането на телата на мъртвите заложници от Газа ще отнеме време. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Вчера палестинската групировка освободи последните живи заложници съгласно споразумението за спиране на огъня, а Израел изпрати в анклава множество автобуси с палестински затворници, докато американският президент Доналд Тръмп обяви край на двегодишната война.

Само четири ковчега с телата на мъртви заложници обаче бяха върнати в Израел, а над 20 други остава да бъдат открити и предадени на роднините им.

Организацията определи намирането на телата сред руините в Газа като "много голямо предизвикателство".

"Това е дори по-голямо предизвикателство, отколкото освобождаването на живите хора. Много голямо предизвикателство е", заяви говорителят на МКЧК Кристиан Кардон. "Мисля, че наистина има риск то да отнеме много време. Казваме на страните е, че това трябва да бъде техен основен приоритет", добави Кардон.

Говорителят отказа да даде повече подробности за възможното местонахождение на мъртвите заложници, изтъквайки деликатността на продължаващата операция.