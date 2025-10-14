Гърция е блокирана от обща стачка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Корабите в Гърция днес останаха в пристанищата, а железопътният транспорт беше спрян заради обща стачка срещу реформите в трудовото законодателство, които предвиждат и възможност за удължаване на работното време в частния сектор, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Стачката, обявена от основните синдикати в обществения и в частния сектор –АДЕДИ и ГСЕЕ – беше планирана да съвпадне с гласуването в парламента на реформите, предложени от правителството.

Хиляди участници в стачката се събраха в центъра на Атина на шествие до парламента, където тече парламентарният дебат.

Законопроектът позволява на работодателите да удължават при определени условия работния ден до 13 часа. Също така предвидените разпоредби позволяват на работодателите по-голяма гъвкавост при краткосрочно наемане на работници.

Според правителството предложеният закон създава по-ефективен и гъвкав пазар на труда, като същевременно позволява на заетите да се възползват от четиридневна работна седмица. Също така законът ги предпазва от уволнение в случай, че откажат да полагат извънреден труд.

Синдикатите обаче смятат, че законопроектът нарушава трудовите права.

По данни на Евростат Гърция е страната с най-голям дял на заетите, които работят над 45 часа седмично.