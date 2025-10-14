Тайван: Китайските кибератаки нарастват, има онлайн армия от тролове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайските кибератаки срещу правителствените ведомства на Тайван са се увеличили със 17% тази година в сравнение с 2024 г., достигайки средно 2,8 милиона на ден, показват данни на тайванското Бюро за национална сигурност. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Бюрото предупреди, че онлайн армията от тролове на Пекин се стреми да всее раздор сред тайванците.

Тайван многократно се е оплаквал от това, което определя като хибридни операции от страна на Китай, от ежедневни военни учения до кибератаки, в момент, когато Пекин засилва военния и политическия натиск, за да принуди демократично управлявания остров да приеме претенциите му за суверенитет.

Правителствената мрежа за услуги на Тайван е получавала средно по 2,8 милиона атаки дневно от началото на годината, в сравнение с 2,4 милиона през 2024 г., според изчисления на Ройтерс, базирани на доклад на Бюрото за национална сигурност.

В доклада до парламента в Тайпе, копие от който беше видяно от Ройтерс преди парламентарно заседание, се посочва, че медицинските компютърни мрежи, отбраната, телекомуникациите и енергетиката са сред основните цели на „системните кибератаки".

„Освен кражба на разузнавателна информация, тези операции интегрират тъмната мрежа, интернет форуми и медийни канали, за да разпространяват фалшиво съдържание, подкопавайки общественото доверие в киберзащитата на правителството", се казва в доклада.

Канцеларията по въпросите на Тайван към Държавния съвет (правителството) на Китай засега не е коментирала. Китай рутинно отрича да е замесен в хакерски атаки, но често е обвиняван от чуждестранни правителства.

Пекин твърди, че е бил обект на тайвански кибероперации. В събота Китай предложи награда за залавянето на 18 души, за които твърди, че са тайвански офицери, специализирани в психологически операции, разпространяващи „сепаратистки" послания.

В доклада на Тайван се казва, че са открити над 10 000 „необичайни" акаунта в социалните медии, много от които във Фейсбук, които са помогнали за разпространението на над 1,5 милиона съобщения, определвни от Бюрото като дезинформация.

В доклада се казва, че Китай е използвал своите държавни медии и онлайн армия от тролове, за да разпространява съдържание, критикуващо правителството на Тайван, да разпространява прокитайски тези и да всява недоверие към Съединените щати, които са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за острова.

„Това има за цел да изостри вътрешните разделения в Тайван", се казва в доклада, добавяйки, че Китай е използвал технологии за изкуствен интелект, за да генерира мемове, насочени към специфични въпроси, включително изборите в Тайван и преговорите за тарифите със Съединените щати.

„След това тролските акаунти подемат тези наративи и ги усилват като мегафон в публичните дебати, за да повлияят на обществеността", се казва още в доклада на тайванското правителство.

Тайван отхвърля претенциите на Китай за суверенитет над острова.