Япония обърна Бразилия от 0:2 до 3:2 в Токио

Въоръжени мъже застреляха полицай в Пакистан, охранявал екип за ваксинации

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Въоръжени мъже застреляха полицай, охраняващ екип за ваксинации срещу полиомиелит в Северозападен Пакистан. Това съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Атаката бе извършена в провинция Хайбер-Пахтунхва, която някога беше бастион на пакистанските талибани, и само ден след като Пакистан започна едноседмична общонационална кампания за ваксиниране на 45 милиона деца.

Полицията каза, че понастоящем издирва нападателите.

Пакистанският премиер Шeхбаз Шариф осъди атаката и обеща да бъдат взети строги мерки срещу извършителите.

