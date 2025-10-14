ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Япония обърна Бразилия от 0:2 до 3:2 в Токио

Палестинският посланик в Кайро: Египет изигра ключова роля за мира в Газа

Египет. СНИМКА: Пиксабей

Палестинският посланик в Кайро Диаб Ал Лух изтъкна ключовата роля на Египет за спирането на войната в ивицата Газа и предотвратяване на разселването на палестинците. Това съобщи египетската новинарска агенция МЕНА, цитирана от БТА.

В ексклузивно изявление за „Найл Нюз Ейджънси" (Nile News Channel), Лух заяви, че неотдавнашната размяна на заложници и затворници в Газа е от съществено значение и отразява сериозен ангажимент за прилагане на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп - както в началната му фаза, така и в следващите етапи.

„За нас най-важните аспекти на този план са прекратяването на войната срещу палестинския народ, предотвратяването на разселването, отварянето на контролно-пропускателни пунктове и предоставянето на помощ на нашия народ в ивицата Газа", добави той.

„Това подчертава централната и ключова роля на Египет дотук, както и в предстоящите етапи за осигуряване на постоянно прекратяване на огъня и защитата на палестинския народ", отбеляза той.

Лух заяви също, че Палестинската национална администрация е представила ясен план, координиран с Египет, за управление на ивицата Газа, който е одобрен от арабски и ислямски страни, като ясно се заявява, че управлението на Газа е отговорност на палестинците.

Египет. СНИМКА: Пиксабей

