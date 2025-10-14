Грузия затяга мерките срещу протестите, неправителствени организации осъдиха промените

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Група неправителствени организации в Грузия осъдиха серия промени, предложени от правителството, увеличаващи наказанията срещу протестиращи и въвеждащи на практика забрана за някои опозиционери да се кандидатират за политически длъжности. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Управляващата партия "Грузинска мечта" днес обяви редица реформи, които наред с други ограничения лишават "хора, свързани с политически партии, нарушаващи конституционните принципи", от правото да се кандидатират на парламентарни избори и да заемат публични длъжности.

До предложенията се стига в момент, когато "Грузинска мечта", която е на власт от 2012 г., потиска опозиционни фигури, които обвинява в опити за сваляне на правителството по време на големите протести по-рано този месец, прераснали в сблъсъци между полицията и демонстрантите.

"Грузинска мечта" многократно каза, че иска да забрани всички опозиционни партии и обеща да подаде конституционна жалба след местните избори, произведени на 4 октомври.

Властите повдигнаха обвинения на петима души за опити за узурпиране на властта и арестуваха десетки други във връзка с протестите на 4 октомври.

Отношенията със Запада се влошиха при управлението на "Грузинска мечта", въпреки че партията отхвърли обвиненията, че е проруска, и заяви, че иска Грузия да се присъедини към ЕС, като същевременно запази грузинските традиционни ценности.

В съвместно изявление днес групата грузински неправителствени организации заяви, че "с тези промени правителството отправя една и съща заплаха към всички – ако говорите – ще бъдеш арестувани".

"Подобно законодателство е чуждо на демократичния свят", се казва в изявление, цитирано от новинарската агенция Интерпрес.

Много високопоставени грузински опозиционни политици бяха осъдени на затвор за неявяване пред правителствени комисии.

Други от предложените от управляващата партия промени ще увеличат наказанията до 15 дни задържане за блокиране на пътища или за издигане на барикади по време на протести при първо нарушение и до години при следващи случаи.