Тръмп за снимката му на корицата на „Тайм“: Най-лошата на всички времена, изтриха косата ми

снимка: РОЙТЕРС

„Най-лошата снимка на всички времена" – така американският президент Доналд Тръмп определи корицата на списание Time, посветена на неговите „исторически усилия за мир в Близкия изток".

Фотографията е направена от нисък ъгъл срещу яркото небе и създава впечатление, че косата на 79-годишния Тръмп е оредяла. Макар да похвали статията като „относително добра", той остро разкритикува изображението:

„Списание Time написа сравнително хубава статия за мен, но снимката, може би, е най-лошата в историята. Те „изтриха" косата ми и поставиха нещо над главата ми, което изглежда като малка, плаваща корона. Наистина странно!", написа Тръмп в Truth Social.

Тръмп добави, че никога не е обичал да му правят снимки с долен ракурс и настоя, че корицата заслужава да бъде „осмяна публично".

Косата - символ на Тръмп и повод за подигравки

Прочутата му руса прическа, която самият Тръмп определя като „красива", е обект на внимание от десетилетия – почти толкова, колкото и политиката му.

През 2015 г. Vanity Fair нарече косата му „космат омар", а New York Post – „абсурдна".
През 2017 г. порив вятър по време на митинг разкри плешиво петно в задната част на главата му и предизвика нови слухове за трансплантация.

Нюйоркският козметичен хирург д-р Гари Линков дори заяви през 2023 г., че Тръмп вероятно е претърпял „поне пет операции за присаждане на коса". На митинг още през 2015 г. самият Тръмп заяви пред симпатизанти: „Не нося перука. Това е моята коса. Моята! Кълна се."

Тръмп от години воюва с американските медии, които според него не отразяват обективно личността му. От своя страна редакциите го обвиняват, че подкопава свободата на словото чрез непрекъснатите си атаки и обвинения в „фалшиви новини", съобщава бТВ.

снимка: РОЙТЕРС

