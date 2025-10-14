Тръмп за снимката му на корицата на „Тайм“: Най-лошата на всички времена, изтриха косата ми

„Най-лошата снимка на всички времена" – така американският президент Доналд Тръмп определи корицата на списание Time, посветена на неговите „исторически усилия за мир в Близкия изток".
Фотографията е направена от нисък ъгъл срещу яркото небе и създава впечатление, че косата на 79-годишния Тръмп е оредяла. Макар да похвали статията като „относително добра", той остро разкритикува изображението:
„Списание Time написа сравнително хубава статия за мен, но снимката, може би, е най-лошата в историята. Те „изтриха" косата ми и поставиха нещо над главата ми, което изглежда като малка, плаваща корона. Наистина странно!", написа Тръмп в Truth Social.
Тръмп добави, че никога не е обичал да му правят снимки с долен ракурс и настоя, че корицата заслужава да бъде „осмяна публично".
Косата - символ на Тръмп и повод за подигравки
Прочутата му руса прическа, която самият Тръмп определя като „красива", е обект на внимание от десетилетия – почти толкова, колкото и политиката му.
През 2015 г. Vanity Fair нарече косата му „космат омар", а New York Post – „абсурдна".
През 2017 г. порив вятър по време на митинг разкри плешиво петно в задната част на главата му и предизвика нови слухове за трансплантация.
Нюйоркският козметичен хирург д-р Гари Линков дори заяви през 2023 г., че Тръмп вероятно е претърпял „поне пет операции за присаждане на коса". На митинг още през 2015 г. самият Тръмп заяви пред симпатизанти: „Не нося перука. Това е моята коса. Моята! Кълна се."
Тръмп от години воюва с американските медии, които според него не отразяват обективно личността му. От своя страна редакциите го обвиняват, че подкопава свободата на словото чрез непрекъснатите си атаки и обвинения в „фалшиви новини", съобщава бТВ.
“They disappeared my hair!” Trump blasted TIME magazine for using what he called “the Worst Picture of All Time” on its cover about his Middle East peace deal— Anadolu English (@anadoluagency) October 14, 2025
He said the photo made it look like he had “a tiny floating crown” on his head https://t.co/R03O4dJFqr pic.twitter.com/2ViZBwI9Cu