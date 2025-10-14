Ердоган: Западните държави искат прогрес в решаването на палестинския въпрос

Турският президент Реджеп Ердоган коментира резултата от срещата на върха в египетския курорт Шарм ел Шейх, както и стъпките, които трябва да бъдат направени за решаването на палестинския въпрос и възстановяването на Газа.

На връщане от Египет в своя самолет Ердоган заяви пред журналисти, че решенията на западните страни да признаят палестинска държава може да бъде възприемано като полагане на основите за решение с две държави, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция, цитирана от БТА.

„В противен случай направените стъпки ще бъдат наполовина свършена работа, а целта няма да бъде напълно постигната. В този смисъл проведох срещи както с френския президент Еманюел Макрон, така и с британския премиер Киър Страмър. След толкова години палестинският въпрос за първи път е до такава степен в общия дневен ред на човечеството", каза турският президент.

Ердоган почерта, че Срещата на върха в Египет е повратна точка за мира в Близкия изток и изрази задоволството си от прекратяването на огъня между Израел и ислямистката групировка „Хамас". Той беше категоричен, че постигнатото споразумение трябва да бъде спазено точка по точка и при този процес е важно влиянието на САЩ над Израел да продължи.

„Осъществената размяна на заложници и затворници беше изключително важна. Не би било правилно обаче да гледаме на споразумението като на документ, който решава палестинския въпрос. Това споразумение по същество е споразумение за прекратяването на огъня. За нас решаването на палестинския въпрос е признаване на независима Палестина с териториите ѝ от 1967 г. и със столица Източен Йерусалим. Турция ще продължи да работи решително за това. Пред нас предстои труден процес. Най-напред правителството на Израел трябва да удържи на думата, която даде, защото опитът на Израел в това отношение е крайно лош. Вярвам, че в това отношение най-напред САЩ, както и другите играчи, които имат влияние над Израел, ще продължат да правят необходимото", заяви Ердоган.

Турският президент съобщи, че 350 турски тира с хуманитарна помощ вече са навлезли в Газа, а споразумението предвижда 600 тира на ден да предоставят хуманитарна помощ. Ердоган сравни Газа с "купчина от отломки" и подчерта необходимостта час по-скоро да започне работата по Плана за възстановяване на Газа, който е приет и от другите арабски и ислямски държави.

„Има няколко проекта, които бяха развити от Организацията за ислямско сътрудничество и Арабската лига. Необходима е сериозна финансова подкрепа, за да бъдат приведени бързо към изпълнение. Вярвам, че и тя ще бъде осигурена. Би било полезно да бъдат увеличени усилията за решение с признаване на две държави в етапа, до който достигнахме", заяви Ердоган и призова успокояването на ситуацията в Газа да не води към поддаване на самодоволство.

„Както знаете, Израел има лошо досие по отношение нарушенията по прекратяване на огъня. Тази ситуация ни принуждава да бъдем по-внимателни и по-твърди. Турция, САЩ и другите държави са решени да пазят това прекратяване на огъня. Израел също знае, че ако се върне към геноцида, ще плати тежка цена за това. Заявяваме го открито при всяка възможност. Много споразумения от миналото останаха само на хартия. Наред с колебливата позиция на Израел, липсата на достатъчно решителност също повлия на това, за съжаление. Сега има по-силна и единна воля. Видяхме я още веднъж и на срещата на върха в Израел. Вярвам, че и Тръмп ще продължи да подкрепя този процес, който оглави. Това развитие вече не е само наша надежда, но и надежда и желание на държавите, с които поехме по този път, както и на техните народи. Никой не би се съгласил на връщане към старото положение, защото съвестта и здравият разум на обществата доведоха до това прекратяване на огъня", заяви президентът на Турция.

Ердоган определи страната си като държава, която олицетворява съвестта на хуманизма. Като пример затова той посочи изпращането на хуманитарна помощ, докато нападенията на Израел продължаваха. Ердоган увери, че Турция ще положи усилия жителите на Газа да имат подслон преди зимата.

„В същото време ще продължим да изграждаме бъдещето. Затова лекуваме ранените в болниците ни в Анкара. Ако вместо в Анкара искат да бъда изпратени в Истанбул, болниците ни в Истанбул също са на разположение на нашите братя и сестри. Готови сме и там да работим за това", подчерта турският президент.

Ердоган заяви, че подписите, които бяха положени под споразумението от него, президента на САЩ Доналд Тръмп, президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси и емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани, не са просто обикновени подписи, а "записване на волята за постигане мир в историята".

Той обясни, че в Турция все още обсъждат кои структури и организации да бъдат включени в международните сили, които ще бъдат разположени в Газа.

„Има много спешни неща, които трябва да бъдат направени в Газа – било строителни, било възстановителни дейности, които са важни. Обсъдихме кой би могъл да се нагърби с тази задача заедно с нас. Искаме и ще поискаме подкрепата на всички като започнем от страните в Персийския залив, САЩ и държавите в Европа. По време на двустранните срещи с лидерите обсъдихме и какво можем да направим заедно по отношение на възстановителните дейности. Първите ни впечатления не са лоши. И те казват, че ще изиграят своята роля. Надявам се, че дадената дума ще бъде удържана. Външният ни министър Хакан Фидан, министърът на отбраната Яшар Гюлер, директорът на разузнаването (МИТ) Ибрахим Калън ще разговарят със своите колеги. Аз също ще бъда в контакт с лидерите и ще следим как можем да осъществим този процес. В момента там има палатки. Вероятно тези хора не могат да живеят постоянно в тях. Казах и на колегите да изпратим фургоните, с които разполагаме", заяви Ердоган.

Турският президент изрази надежда, че сблъсъците в Газа са към своя край, подчертавайки колко е важно, че именно президентът на САЩ подкрепя това.

„Най-важният наблюдател ще бъде Доналд Тръмп. Той каза това и при срещата ни. Най-накрая, когато си тръгвахме, на крака ми каза: да поддържаме връзка по телефона затова какво трябва да направя при този процес и да не пренебрегваме телефонната дипломация. Ще продължим разговорите на всяко ниво. Дипломацията, която създадохме с Тръмп, е много, много важна. Надавам се, че ще продължим с това и ще направим, каквото е необходимо за създаването на атмосфера на мир, а всички държави, които присъстваха в Египет, ще бъдат гарант за него", заяви Ердоган.

Според турския президент с прекратяването на огъня работата на международната общност не е приключила, а тепърва започва. Той смята, че опитът в Газа вече е показал на Израел, че няма да стигне до никъде чрез нападения, както и че съпротивителната воля на „Хамас" не е прекършена.

„Газа даде 70 хиляди жертви, но не се предаде пред окупацията, геноцида и варварството. Това е много важно. Значи хвърлянето на бомби отвсякъде от небето и нападенията не вършат работа", каза Ердоган.

Той увери, че Турция ще продължи да бъде до Газа и ще продължи своята битка геноцидът да не бъде забравен, а виновните да отговарят за действията си.