Мерц защити демокрацията при първото си официално посещение в Източна Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц защити демокрацията по време на първото си официално посещение в източна германска провинция, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В реч в Потсдам, столица на провинция Бранденбург, намираща се в непосредствена близост до Берлин, Мерц заяви, че неговата администрация се занимава с важни въпроси, като например защо "толкова много хора са така недоволни" от политическата ситуация в страната.

"Просто трябва да покажем, че сме в състояние да решим проблемите", заяви канцлерът, като акцентира върху предстоящите инвестиции в инфраструктурата и здравеопазването. Той предупреди обаче, че демокрацията отнема време и изисква компромиси, за да функционира, и допълни: "А това е нещо, което хората може би вече не приемат по начина, по който го правеха преди".

Речта в регионалното канцлерство в Потсдам е част от първото официалното посещение на Мерц в провинция от бившата социалистическа Източна Германия - няколко месеца след като той пое поста през май. По-рано този месец Германия отбеляза 35 години от обединението си, но резултатите от парламентарните избори през февруари, когато крайната десница "Алтернатива за Германия" отбеляза ръст в т. нар. "нови провинции", показаха, че различията и разделението между западните и източните провинции се запазват.

Мерц обаче заяви, че десният популизъм е проблем за голяма част от реалността не само в Германия, на фона на широко недоволство от демокрацията. Канцлерът заяви, че правителството му е решено да покаже, че държавата може да функционира.

Очаква се по-късно днес, след срещи с правителството на провинцията и посещения в изследователски институт и детска градина, Мерц да се отправи с лодка към моста "Глинике" на границата между Западна и Източна Германия до падането на Берлинската стена, известен с размяната на шпиони по време на Студената война.