Осъдиха афганистанец на 5 години, заплашвал с убийство британски политик

Найджъл Фараж Снимка: X/ @Nigel_Farage

Афганистански гражданин бе осъден днес на пет години затвор, след като беше признат за виновен, че е отправял заплахи за убийство срещу британския политик Найджъл Фараж чрез видеоклип в „ТикТок". Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Партията на Фараж „Реформирай Обединеното кралство" е начело в социологическите проучвания във Великобритания.

Двадесет и шест годишният Фаяз Кан бе признат за виновен от съд в Лондон за отправяне на заплаха за убийството на Фараж.

Найджъл Фараж заяви, че е бил наистина обезпокоен от заплахите на Кан. Самият Кан отрича видеото да е било истинска заплаха.

Фараж присъства лично в заседателната зала, когато Кан бе осъден по обвинението за заплахата и по отделно обвинение, че се е опитал да влезе нелегално във Великобритания, за което обвиняемият се призна за виновен.

След заседанието Фараж каза, че е доволен от присъдата, но изрази загриженост, че Кан може да бъде освободен сравнително скоро, въпреки че подлежи на автоматично депортиране.

Найджъл Фараж Снимка: X/ @Nigel_Farage

