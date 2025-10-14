Доклад: Рекорден брой кибератаки е регистриран във Великобритания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания отчита 50% увеличение на "значимите кибератаки" между август 2024 г. и август 2025 г. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА, позовавайки се на огласен доклад на правителствена агенция.

Документът подчертава и "значителната заплаха", която представляват страни като Китай и Русия за Обединеното кралство.

Значимите кибератаки, които са с национален мащаб, "имат сериозно въздействие върху британското правителство, основните услуги и икономиката", пише в доклада на Националния център за киберсигурност (НЦКС).

Половината случаи, засечени през посочения период, са с национален обхват, а 4% от тях са категоризирани като "много сериозни". Това е ръст от 50% на тези случаи. В доклада се отбелязва също, че броят на кибератаките нараства за трета поредна година.

НЦСК припомня големите кибератаки срещу британската търговска верига "Маркс енд Спенсър" (Marks & Spencer), срещу автомобилния производител "Джагуар Ленд Роувър" (Jaguar Land Rover) и групата "Ко-оп" (Co-op).

"Замесените страни продължават да представляват значителна заплаха за Великобритания", посочва агенцията и изброява Китай, Русия, Иран и Северна Корея, без да ги обвързва с конкретни атаки.

"Китай е изключително обигран играч, действащ в широк спектър от сектори и институции по света, включително в Обединеното кралство", посочи НЦСК и припомни по-специално разкриването през септември на международна кибератака, извършена от свързана с Китай компания, заразила 260 000 компютъра по света.

Публикуването на доклада става в деликатен момент за правителството на премиера Киър Стармър, което беше обвинено в снизходителност към Китай, след като прекрати съдебното производство срещу двама мъже, заподозрени в шпионаж в полза на Пекин.

"Последните кибератаки трябва да бъдат сигнал за тревога. От местното кафене до националната инфраструктура – всички компании трябва да разберат, че са в риск", отбелязва в доклада ръководителят на НЦСК Ричард Хоум.