Делото за смъртоносната жп катастрофа в Гърция през 2023 г. стартира на 23 март

Основното дело за железопътната катастрофа в прохода Темпе в Гърция на 28 февруари 2023 г. ще започне на 23 март 2026 г., съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Тогава малко преди полунощ челно се сблъскаха два влака, пътнически и товарен, при което загинаха 57 души – повечето студенти, завръщащи се от кратка ваканция.

Броят на обвиняемите е 36, като на първо място сред тях е 60-годишният ръководител на движението на гара Лариса, който е пропуснал пътническата композиция по грешен коловоз, съобщава телевизия Скай.

Обвиняеми са и още двама ръководители на движението, които са обвинени, че са напуснали работното си място преди да свърши смяната им, както и началникът на Отдела по контрол на железопътната инфраструктурна компания ОСЕ на гара Лариса.

Различни обвинения са повдигнати и на 11 служители и началници на отдели на ОСЕ и на 16 служители на ЕРГОСЕ, инвестиционното звено на ОСЕ, за забавянето в изпълнението на т.нар. „Договор 717", който се отнася до въвеждането на система за дистанционно управление на движението.

На подсъдимата скамейка ще седнат също така председателят на борда на директорите и техническият директор на железопътния превозвач „Хеленик трейн", както и служители на Министерството на инфраструктурата и на регулаторния орган на железниците по различни обвинения във връзка с лицензирането и надзора на работата на железопътната мрежа.

От обвиняемите 33 са обвинени в тежки престъпления срещу транспорта, а срещу трима има по-леки обвинения.

Това не е единственото дело във връзка с катастрофата. Утре започва дело за нарушения при боравенето с видеоматериалите от товарната композиция.

Друго дело, което беше отделено от основното, се отнася до обвиненията в намеса на мястото на катастрофата в дните след нея, която може да е причинила загуба на доказателствени материали, припомня "Катимерини". По него обвиняеми са седем души, обвинени в неизпълнение на служебните задължения. По казуса се проверява и бившият зам.-министър на транспорта Христос Триандопулос.