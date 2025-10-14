Макрон ще организира две международни конференции в подкрепа на Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон потвърди в писмо до ливанския президент Жозеф Аун решението на Франция да организира две международни конференции в подкрепа на Ливан. Това съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА.

Едната от конференциите ще бъде посветена на подпомагането на ливанската армия, а другата ще бъде фокусирана върху възстановяването на страната.

Макрон също така похвали президента Аун за „смелите решения, взети, за да се гарантира, че всички оръжия остават изключително в ръцете на законните ливански въоръжени сили", потвърждавайки трайния ангажимент на Франция към стабилността и суверенитета на Ливан.