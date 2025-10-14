Германски консерватор нарече „измяна“ визитата на крайнодесен политик в Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Планираната визита на високопоставен крайнодесен политик от Германия в Москва бе заклеймена като "измяна" от водещ консерватор. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Маркус Фронмайер, заместник-председател на парламентарната група на "Алтернатива за Германия" (АзГ), наскоро обяви, че ще пътува до Русия, изтъквайки необходимостта да се поддържат отворени комуникационните канали по време на войната в Украйна.

В същото време Мартин Хубер, генерален секретар на баварския Християнсоциален съюз (ХСС), каза пред ДПА, че "ръководството на АзГ трябва да отмени посещението".

"Всяка друга постъпка би била държавна измяна", добави той.

Хубер обвини Фронмайер, който е близък сътрудник на лидерката на АзГ Алис Вайдел, че "отива на поклонение в Кремъл" и че е "васал" на руския президент Владимир Путин.

"Има голям риск той да предаде секретна информация за Германия и Европа", добави Хубер и изтъкна предупрежденията на разузнавателните служби за опасността от Русия.

"В АзГ няма патриоти, които искат да защитят Германия, а слуги на Кремъл, които рабопленичат пред Путин", заяви той. "Алтернатива за Германия" е заплаха за националната сигурност", добави политикът.

Организационният секретар на парламетнарната група на АзГ Бернд Бауман отхвърли критиките към посещението.

"Нищо конкретно все още не е планирано. Това е просто обявяване на намерение за организиране на негови бъдещи пътувания. Няма нищо нередно тук", добави той.