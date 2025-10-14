Льокорню предлага отлагане на пенсионната реформа до президентските избори през 2027 г. (Обновява се)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският премиер Себастиан Льокорню обяви днес, че ще предложи на парламента отлагане на пенсионната реформа до президентските избори през 2027 г.

Той каза в реч пред френските депутати, че временната отмяна на тази мярка ще струва 400 милиона евро през 2026 г. и 1,8 милиарда евро през 2027 г.

Живеем във времена на кризи и трябва да знаем как да извлечем полза от тях. Това заяви днес в реч пред френския парламент премиерът Себастиан Льокорню при представянето на политическата програма на кабинета си.

"Или понасяме (тези кризи), или ги използваме. Или се променяме, или биваме променени. Тези, които не се променят, и тези с остарелите рефлекси ще изчезнат", каза премиерът. Речта му е предавана пряко по телевизия Бе Еф Ем, съобщи БТА.

Той заяви, че е приел поста, защото Франция се нуждае от бюджет и защото има неотложни мерки за взимане.

редложих правителство с мисия и цели, което ще работи с Националното събрание и Сената, заяви днес френският премиер Себастиан Льокорню в реч пред парламента, излъчена в пряк телевизионен ефир.

Льокорню повтори, че е поел ангажимент неговото правителство да не конституционната разпоредба, позволяваща прокарването на закони, без те да бъдат одобрени от парламента.

"Предложих на президента правителство, което да изготви сериозен и надежден бюджет за Франция, полезен и добър за французите[...] Това правителство въплъщава обновлението, съставено е от експерти и то едни от най-компетентните в нашата страна", каза Льокорню.

Първото условие за постигане на напредък според него е да кабинетът да може да разчита на подкрепата на депутатите, които споделят нуждата от стабилност.

Второто условие за постигането на напредък в условията на разделен парламент, смята Льокорню, е да бъде държано правителството възможно по-далеч от партийните противоборства.

„Третото условие за успешно изпълнение на тази мисия е да се даде отново смисъл на политиката не чрез думи, а чрез дела", каза той.