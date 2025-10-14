ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция и Испания заловиха при съвместна акция 1,7 тона кокаин, има задържани

Кокаин СНИМКА: Архив, илюстративна

Екипи на Турската митническа служба и Испанската национална полиция днес проведоха съвместна операция, насочена към контейнер, преминаващ транзитно през пристанище Амбарлъ в Истанбул, по пътя си от Южна Америка за Испания, съобщи турското електронно издание „Дейли сабах“, цитирани от БТА. 

Според изявление на турското министерство на търговията митническите служби в Турция са маркирали контейнера, превозващ изкуствен тор от Южна Америка за Испания през пристанище Амбарлъ в Истанбул, като високорисков и са го поставили под наблюдение. По време на допълнителна проверка в пристанището властите са открили 1,7 тона кокаин, скрит сред изкуствения тор, а турската прокуратура веднага е започнала разследване по случая.

Като част от разследването, турските и испанските власти са решили да извършат контролирана доставка, за да идентифицират всички извършители, участвали в опита за трафик на наркотици, заради което контейнерът е транспортиран до пристанището в Барселона под съвместно наблюдение. 

Във връзка със случая днес испанската полиция е провела операция в Мадрид, при която са заловени трима членове на организирана престъпна група, която е трябвало да получи доставката. 

