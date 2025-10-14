Симеон Сакскобурготски се е поклонил пред гробовете на дядо си и баба си в Пиемонт

Симеон Сакскобурготски е осъществил частна визита на 11 октомври в италианския град Викофорте, където е отдал почит на гробовете на своите баба и дядо - крал Виктор Емануил III и кралица Елена Черногорска. Това съобщи вестник „Джорнале д'Италия", който публикува и снимка на последния български цар.

Синът на цар Борис III и на царица Йоанна, която е дъщеря на Виктор Емануил III, е посетил за пръв път криптата в параклиса „Сан Бернардо" на монументалното светилище във Викофорте. Светилището, известно още като базилика "Реджина Монтис Регалис", е една от най-внушителните религиозни сгради в област Пиемонт и притежава най-големия елипсовиден купол в света.

Прахът на кралица Елена бе пренесен тук от Монпелие на 15 декември 2017 г., а само два дни по-късно до нея бе погребан и крал Виктор Емануил III. Неговите тленни останки пристигнаха от католическата катедрала в Александрия, Египет. Пренасянето бе осъществено с одобрението на италианския президент Серджо Матарела.

След визитата си във Викофорте Симеон Сакскобурготски е посетил и базиликата в Суперга, където се е поклонил пред гроба на своя братовчед Виктор Емануил Савойски, син на последния италиански крал Умберто II. По време на визитата си Симеон е бил придружаван от членове на Консултативния съвет на сенаторите на Кралството и от Урсула Хофтер Дзуколи, посланик на Суверенния Малтийски орден в България.