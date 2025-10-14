ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Хуауей Технолоджис България“ дари оборудване за о...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21500352 www.24chasa.bg

Въвеждат допълнителна защита срещу зловредно съдържание за тинейджърите в "Инстаграм"

700
Телефон Снимка: pixabay

Американската технологична компания "Мета" (Meta) представи нова функционалност за акаунтите на тинейджъри в "Инстаграм", която ще филтрира още повече съдържанието, смятано за зловредно, съобщи Франс прес и БТА.

През септември 2024 г. платформата започна да предлага специални акаунти за потребители на възраст от 13 до 18 години. Първоначално при тях беше ограничен достъпът до съдържание със сексуален характер, нецензурен език и неприлични изображения. След актуализацията "Инстаграм" ще скрива от тези акаунти всички публикации, съдържащи груб език, както и определени предизвикателства, считани за рискови за здравето. Скрито ще бъде и по-общо съдържание, което може да подтикне към "потенциално вредно поведение", уточни "Мета".

"Добавяме допълнителна бариера, особено по отношение на чувствително и неподходящо съдържание", посочиха от екипа, отговарящ за защитата на децата в компанията. Актуализираната политика за тинейджърските акаунти ще бъде приложена незабавно в САЩ, Канада, Обединеното кралство и Австралия, преди да бъде разширена и с други страни през следващите месеци.

Телефон Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници