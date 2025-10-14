Президентът на Словакия: Не мога да приема двойни стандарти за присъединяването на Скопие в ЕС

Разширяването на ЕС с държавите от Западните Балкани е начин, по който стабилността на цяла Европа ще бъде засилена, заяви в Скопие президентът на Словакия Петер Пелегрини, който е на официално посещение в Северна Македония.

„Разбирам, че изминахте нелесен път към ЕС, знам колко трудно беше да се реши въпросът с името. Малко ще критикувам, като кажа, че постоянно се появяват нови условия и искрено смятам, че ЕС прави голяма грешка, защото ЕС не може да изгуби тази динамика (на разширяването)... Вашата страна е част от процеса от 20 години и трябваше да вземе трудни решения. И въпреки това все още няма отговор на въпроса кога вашата държава ще се присъедини към ЕС. ЕС поема рискове с този процес. Ние, като Словакия, сме на ваша страна и ви подкрепяме по всички възможни начини, защото вярваме, че бъдещето на ЕС е в разширяването, а част от това е сигурността, особено на този регион”, заяви Пелегрини на съвместната пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска.

По думите му Словакия е голям поддръжник на интеграцията на Северна Македония в ЕС, а с тази интеграция не трябва да се злоупотребява.

„Съгласен съм, че присъединяването ви трябва да зависи само от изпълнението на критериите и нито една държава не трябва да злоупотребява с това, забавяйки вашето присъединяване.... Реалистичен ли е срокът за вашето влизане в ЕС до 2030 г.? Наистина го желая ... ЕС трябва да е наясно, че този процес на разширяване е жив и държави като вашата имат потенциал да преговарят... да осъществяват реформи. Притеснявам се, че присъединяването няма да се основава на техническата подготвеност, а на някакви геополитически игри и че в ЕС ще има държави, които ще играят политически игри, с цел да попречат на разширяването. И вярвам, че ако направят това, то ще бъде огромна политическа грешка, за която ще съжаляват... Не мога да приема двойни стандарти и затова критикувам ЕС“, каза Пелегрини.

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска посочи, че по време на разговора с нейния словашки колега са споделили мнението, че разширяването на ЕС трябва да се основава на критериите от Копенхаген, на заслуги и на резултати, „а не да зависи от допълнителни ирационални политически условия, които по някакъв начин узурпират процеса на европейска интеграция”. Тя отново заяви, че външната политика и политиката на сигурност е напълно съобразена с тази на ЕС.

„Продължаваме активно да допринасяме за колективната и регионалната сигурност, защото тази сигурност е и наша сигурност”, заяви Силяновска, според която "е необходимо по-голямо сътрудничество, взаимно доверие, солидарност, не само в ЕС и НАТО, но и в рамките на Организацията на обединените нации".

Попитан за позицията на Словакия за премахване на единодушното вземане на решения в Европейския съюз за преговорите на страните кандидатки, Пелегрини посочи, че страната му е на мнение, че правото на вето на всяка страна трябва да се запази.

„Премахването на консенсуса ще означава, че големите страни ще диктуват, а малките ще трябва да правят това, което им се каже и затова искаме да запазим правото на вето”, заяви той.

Президентът на Словакия Петер Пелегрини беше посрещнат в Северна Македония с най-високи държавни и военни почести, а след срещата му на четири очи с Гордана Силяновска и на двете делегации, министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски и държавният секретар в словашкото Министерство на икономиката Владимир Шимоняк са подписали Меморандум за сътрудничество в областта на икономиката, съобщиха от кабинета на президента на Северна Македония.