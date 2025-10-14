Разследване за финансови измами доведе до арести на 15 души в Бурса, сред тях и бивш кмет

Турските власти са арестували 15 души, сред които и бившия кмет на община Нилюфер в окръг Бурса Тургай Ердем, в рамките на разследване за създаване и ръководене на организирана престъпна група и извършване на финансови измами, съобщи сайтът „Търкиш минит“ и БТА.

По информация на Главната прокуратура на Бурса в рамките на разследването миналата седмица са задържани общо 22 души, като 15 от тях са оставени в ареста, а на останалите са наложени различни съдебни мерки. В рамките на операцията властите са иззели и множество имоти, автомобили, скъпоценни камъни и пари, като същевременно са блокирали банковите сметки на заподозрените лица, съобщават още от Прокуратурата.

Ердем, архитект по професия и член на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), беше избран за първи път за кмет на Нилюфер през 2019 г., но не беше номиниран от партията си на местните избори през март 2024 г, припомня „Търкиш минит“. Нилюфер остава една от „крепостите“ на НРП в Северозападна Турция, където новият кмет на партията, Шади Йоздемир, беше избран миналата година с близо 59 процента от гласовете.

Арестите в Бурса са част от поредица разследвания за корупция и неправомерно поведение, насочени срещу фигури от НРП в цяла Турция, които според партийни представители са политически мотивирани, отбелязва „Търкиш минит“. От октомври 2024 г. насам повече от 10 кметове от опозиционната партия, включително кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, са задържани или поставени под предварителен арест по обвинения за подкупи, корупция и предполагаеми връзки с тероризъм.

НРП описва разследванията като част от правителствена кампания за подкопаване на позициите на избраните опозиционни представители след успеха на партията на местните избори през март 2024 г., когато тя спечели контрол над повечето големи градове. Правозащитни групи предупреждават, че серията от задържания допълнително отслабва демократичната опозиция в Турция преди предстоящите президентски избори през 2028 г.