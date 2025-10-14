Майката на освободения заложник с български корени: Каза ни, че е бил жестоко изтезаван

„Важното е, че говори. По-малко споделя, но за мен това е положителен знак. Казва по няколко думи, после ме поглежда. Все още не знае и какво се е случвало с нас през този период. Каза ни, че е бил жестоко изтезаван през първите няколко месеца", обясни Анат Ангрест - майка на освободения от плен Матан Агрест, който е с български корени. Той прекара нощта в болница в Тел Авив със семейството си

С него вече са сестра му и неговите по-малки братя. След нощта прекарана със сина си, майката му споделя, че Матан е предпазлив да разказва.

Младежът беше сред отвлечените израелски войници от базата край Нахал Оз при атаката на „Хамас" преди две години. Свален от танка.

„Въздействали са им и психически: Казвали им, че всички са се отказали от тях, че Израел ще бъде окупиран, че планират следващия седми октомври", разказва Анат Ангрест.

Майката споделя, че за тези две години както Матан, така и семейството имат много липсващи парчета, но вярва, че всичко ще се подреди.

„Той не осъзнава колко известен е станал. Беше много изненадан, когато се качихме на хеликоптера, каза: Какво е всичко това? Защо не можем да отидем с кола? ....И след това видя „Площада за заложниците" отгоре. Видя колко много хора има там, които го приветстваха. Бавно започнаха подрежда липсващите парченцата на мястото си", казва Анат Ангрест.

Пред семейството си Матан не на шега е заявил, че ако зависи от него е готов да се върне в армията, пише bTV.