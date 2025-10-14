Мицкоски за фабриката за изкуствен интелект: Това е страхотно

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски изрази задоволство си от съобщеното в Тирана от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че в страната ще бъде открита фабрика за изкуствен интелект.

„Това е страхотно за гражданите на (Северна) Македония, защото за първи път ще използваме собствени вътрешни ресурси. Досега използвахме опита и ресурсите на съседните страни, отсега нататък ще имаме собствен център, който ще се занимава с изкуствен интелект”, каза пред журналисти Мицкоски след посещението си днес в Клиниката по травматология в Скопие.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на обиколка в Западните Балкани, обяви, че идва в региона с два проекта - фабрики за изкуствен интелект в Северна Македония и Сърбия.

Става въпрос за разширяване на програмата „Антени за фабрики за изкуствен интелект“ (AIFA) в седем държави членки на ЕС - Белгия, Ирландия, Кипър, Латвия, Малта, Словакия и Унгария и шест партньорки, включително Северна Македония, припомнят медиите в страната.

Утре Урсула фон дер Лайен идва в Скопие, като част от обиколката си в държави от Западните Балкани, като в Северна Македония тя ще се срещне с президента Гордана Силяновска, с премиера Християн Мицкоски и с председателя на парламента Африм Гаши.

Християн Мицкоски очаква по време на разговора си с председателя на ЕК потвърждение на позицията, че стратегическата цел на Северна Македония остава пълноправното членство в ЕС.

„Сякаш през последните 25 години бавно загубихме образа си, вървейки по този път, сякаш е останало малко от това достойнство, от този имидж..., а това правителство няма намерение да губи повече от достойнството си“, каза Мицкоски.

Обиколката на Западните Балкани, която Фон дер Лайен започна вчера, е възможност да се потвърди подкрепата на ЕС за членството на държавите от региона в ЕС, постепенния им достъп до Единния европейски пазар, а тема на разговорите е прилагането на Плана за растеж на Западните Балкани.

Вчера, пред медиите в Северна Македония Мицкоски заяви, че на срещата си с Фон дер Лайен ще повдигне въпроса за новата електронна система, която влезе в сила от 12 октомври, според която граждани от държави извън Шенген при влизане и излизане от държавите от Шенгенската зона предоставят в рамките на граничния контрол биометрични данни.

„Това, което ще повдигна като въпрос, ще бъде именно това - когато кацнете на което и да е европейско летище в държава членка на ЕС, има табела с надпис „граждани на ЕС“ и „граждани извън ЕС“, а те са част от Европа. Ако наистина искаме да видим региона като част от Европа до 2030 г., мисля, че най-малкото, което ЕС трябва да направи, е да не ни дискриминира, всички ние да бъдем граждани на Европа“, каза Мицкоски след вчерашната среща с представители на Търговската камара на Северозападна Македония.