100 000 излязоха на протест в Брюксел срещу пенсионната реформа (Снимки)

2572
Протеста в Брюксел Снимка: Ройтерс

Мащабна национална стачка парализира Белгия, като доведе до отмяна на полети и сериозни нарушения в обществения транспорт, учебния процес и административните услуги. Според организаторите около 100 000 души излязоха на протест в столицата Брюксел.

Синдикатите се противопоставят на въвеждането на т.нар. система „бонус-малус" за пенсиите, която ограничава възможността за по-ранно пенсиониране и предвижда бонус от 2% за всяка допълнително отработена година, пише БНТ.

Протестите са насочени и срещу пенсионната реформа за държавни служители, военни и машинисти, както и срещу новите правила за нощния труд. Планират се и съкращения в образованието и социалния сектор във френскоговорящата област Валония.

