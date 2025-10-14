100 000 излязоха на протест в Брюксел срещу пенсионната реформа (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мащабна национална стачка парализира Белгия, като доведе до отмяна на полети и сериозни нарушения в обществения транспорт, учебния процес и административните услуги. Според организаторите около 100 000 души излязоха на протест в столицата Брюксел.

Синдикатите се противопоставят на въвеждането на т.нар. система „бонус-малус" за пенсиите, която ограничава възможността за по-ранно пенсиониране и предвижда бонус от 2% за всяка допълнително отработена година, пише БНТ.