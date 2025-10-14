ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бабиш даде сигнал, че коалиционните преговори ще продължат няколко седмици

1404
Андрей Бабиш Снимка: Twitter/@CzechiaElects

Спечелилата изборите в Чехия партия „Действие на недоволните граждани“ (АНО) се е съсредоточила върху изготвянето на политически дневен ред с две по-малки партии и ще пристъпи към разговорите за постовете в правителството идния месец, заяви днес лидерът на АНО Андрей Бабиш, съобщи  Ройтерс, цитиран от БТА.

Популистката партия на милиардера и бивш премиер Бабиш спечели парламентарните избори на 3 – 4 октомври и е напът да поеме управлението на страната от дясноцентристкото правителство на премиера Петър Фиала.

АНО преговаря с дясната, евроскептична партия „Автомобилисти за себе си“ и с крайнодясната евроскептична и антинатовска партия „Свобода и пряка демокрация“ за сформиране на коалиционно правителство, което да разполага със 108 депутати в 200-местната долна камара на парламента.

Бабиш миналата седмица каза, че се надява, че преговорите ще приключат и ще има споразумение преди първото заседание на долната камара на 3 ноември.

„Съсредоточили сме се върху обсъжданията на програмата, което ще отнеме най-много време, както и върху коалиционното споразумение“, заяви той днес в публикация във „Фейсбук“.

„Що се отнася до постовете, ще се върнем към това може би след месец, месец и половина“, добави той.

Президентът Петър Павел, който по закон назначава премиера, призова партиите да не бързат с формирането на следващото правителство.

На първото заседание на долната камара ще бъде избран нов председател на парламента, след което настоящото правителство официално ще подаде оставка – това е и първият момент, в който ще може да бъде назначен нов премиер.

Бабиш обяви миналата седмица, че трите партии са се споразумели относно разпределението на министерствата, но все още няма съгласие относно номинациите за министри.

