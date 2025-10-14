Зам.-кметът на Истанбул го грозят до 3 години затвор заради заплахи срещу служебни лица

Нури Аслан, заместник-кметът на Истанбул, който бе назначен на мястото на отстранения през март кмет на града Екрем Имамоглу, може да получи до три години затвор заради заплахи срещу служебни лица, съобщи в. „Биргюн“, позовавайки се на информация на Турската прокуратура, съобщава БТА.

Според обвинителния акт на прокуратурата Аслан е обвинен във „възпрепятстване на работата на служебно лице“, като случаят е свързан с изслушване в съд в Истанбул през май, по време на което се твърди, че Аслан е отправил заплахи към охранителите в залата.

Според законите в Турция за подобно провинение се предвижда лишаване от свобода за период от между шест месеца и три години.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста и назначи Аслан на негово място. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.