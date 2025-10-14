Австрийският имотен магнат Рене Бенко се изправя пред съда за фалита на империята си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първият процес, свързан с колапса на австрийския консорциум "Сигна груп" (Signa group), започна днес във Виена, привличайки медийно внимание заради първото публично появяване от девет месеца на основателя на компанията Рене Бенко, предаде ДПА и БТА.

48-годишният имотен магнат, някога сред най-богатите хора в Австрия, е обвинен в укриване на активи по време на процеса по личната си несъстоятелност, в ущърб на кредиторите.

Прокуратурата твърди, че щетите от неговите действия възлизат на около 660 000 евро (767 000 долара). Бенко е изправен пред до 10 години затвор.

Според обвинителния акт той е направил прекомерен аванс за наем и оперативни разходи от около 360 000 евро за имот, който е използвал, и е превел още 300 000 евро на майка си.

Плащанията са били предназначени да намалят личните му активи, като същевременно поддържат разкошния му начин на живот, докато империята му се разпада, смятат от обвинението.

Изглеждайки забележимо отслабнал след девет месеца в предварителния арест, Бенко пристигна днес в Окръжен съд в Инсбрук, ескортиран от осем охранители. Около 70 журналисти присъстваха на първия ден от двудневния процес за измама, по който Бенко пледира невинен. Той обвини прокурорите в "цинизъм".

Адвокатът му, Норберт Вес, заяви, че Бенко се е "борил до степен на физическо изтощение" през 2023 г., за да спаси своята конгломерат "Сигна груп".

По негови думи, плащането на наема на Бенко е било оправдано като предплатен лизинг, а не като опит за измама на кредиторите.

Първият ден от процеса приключи само след два часа, като се очаква показанията на свидетели да започнат в сряда. Ако няма нови искания, присъдата може да бъде произнесена скоро след това.