Бити, гладни, оковани и в мрак – как “Хамас” изтезава похитените израелци

Оцелелите заложници разкриват смразяващи кръвта истории

Бити, оковани, държани в непрогледен мрак без храна и вода. Това са само малка част от изтезанията, на които терористичната групировка “Хамас” е подлагала през последните две години 20-те живи заложници, които отвлече след атаката на 7 октомври 2023 г. в Израел.

Първоначално в ръцете на похитителите бяха 251 души, но повечето от тях

бяха върнати живи или мъртви

при поредица от споразумения. Последната група беше освободена едва в понеделник. Случи се благодарение на усилията на САЩ, които предложиха мирен план от 20 точки на Израел и “Хамас”. Продължителните преговори по него приключиха в петък със сделка, в която Тел Авив се задължи да върне над 1000 палестински затворници, излежаващи строги присъди за убийства, опити за атентати и покушения срещу цивилни граждани.

Оказва се, че много от затворниците на ислямистката групировка са държани в строга изолация дълбоко в тунелите под Газа. Там те са били заплашвани с убийства и подлагани на неимоверен психически тормоз. Не са имали достъп до други заложници, а в малкото случаи, в които са си комуникирали с някого, е било, когато са насилвани да изпълняват заповедите на своите похитители.

Една от най-трагичните истории е тази на 32-годишния Авинатан Ор, който е отвлечен заедно с приятелката си Ноа Аргамани на 7 октомври 2023 г. при изненадващото нападение над музикалния фестивал “Нова”. В продължение на 24 месеца той е държан сам, без да знае какво се е случило с любимата му.

През този период

губи 40% от теглото си,

но въпреки изпитанията запазва разума си. Авинатан разбира, че Аргамани е жива, едва в понеделник, когато до него достига новината, че ще бъде освободен. Двамата се видяха за първи път от две години, когато Авинатан беше предаден на израелските власти.

Ноа беше спасена от Тел Авив през лятото на 2024 г. Разказва, че докато е била в плен, “Хамас” екзекутира двама нейни познати пред очите ѝ.

“Видях как се случи, двама от приятелите ми, които бяха с мен от 7 октомври, бяха убити в плен. Йоси Шараби и Итай Свирски бяха брутално екзекутирани, а аз оцелях”, твърди тя.

Повечето от бившите заложници споделят, че в продължение на дни не са им били давани храна и вода. Терористите са ги оставяли да гладуват почти до пълен припадък. В някои случаи дори са се гаврели с тях, като са сядали да се хранят демонстративно пред тях, а жертвите са стояли оковани с вериги за пода.

Един от най-изтезаваните заложници е 22-годишният Матан Ангрест, който има български корени. Мобилизиран през 2024 г. от Тел Авив, той бил заловен на 7 октомври, след като “Хамас” нападат танка му в Южен Израел. Изкарали го от машината, сложили му чувал на главата и го завлекли в тунелите си. Там Ангрест

е пребиван многократно до припадък

“После в продължение на дни са го изтезавали психологически. Казвали му, че близките му са го изоставили и няма да се върнат за него. В един момент опитали да го убедят, че дядо му и баба му, които са оцелели след Холокоста, са били убити от “Хамас”, разказва майката на младия мъж.

Историята, която стъписа света и в която терористите, управляващи Газа, сами издадоха варварското си отношение към заложниците, бе тази на 24-годишния Евиатар Давид.

През лятото светът видя смразяващото кръвта видео на “Хамас”, в което Давид е принуден да копае собствения си гроб в мрака на тунелите под Газа. Кадрите показаха млад мъж, който

прилича повече на скелет

- всяка негова кост изпъкваше под кожата на недохраненото му тяло.

Този клип предизвика силна международна реакция, в която много големи държави като САЩ, Германия и Франция усилиха натиска към “Хамас”.

“Въпреки това той намери различни начини да устои на изпитанието. Имаше голяма надежда - чувстваше, че краят на това нещастие е близо”, разказва неговият баща Авишай.

Най-добрият приятел на Евиатар - Гай Гилбоа-Далал също е един от заложниците. Твърди, че след като “Хамас” разбират за лошата реклама, която са си направили с видеото, започнали да тъпчат насила похитените с храна, за да се опитат да прикрият факта, че ги държат гладни.

Не по-лека е била и съдбата на братята близнаци Зив и Гали Берман. След като попадат в ръцете на терористите, 28-годишните мъже са разделени и през последните две години не са се виждали. И двамата разбират, че другият е жив, едва в понеделник при освобождаването им. Твърдят, че е имало дълги периоди, в които не са получавали достъп до храна.

38-годишният Елхана Бохбот пък през тези 24 месеца е държан във вериги на тъмно. Споделя, че загубил усет за датата и дали е ден, или нощ. Спомнил си, че наближава годишнината от сватбата, му и помолил похитителите си поне да се изкъпе заради празничния повод. Терористите първо отказали, но после му дали да се почисти.

Не всички заложници са имали толкова тежко преживяване. 48-годишният Омри Миран твърди, че са му казвали кой ден е.

“Понякога той е готвил храна за похитителите си и те са харесвали много готварските му умения. Даже са го викали да играят карти заедно”, разказва брат му Надав.