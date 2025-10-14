Зеленски лиши кмета на Одеса от украинско гражданство - имал и руско такова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Володимир Зеленски лиши от украинско гражданство кмета на Одеса Генадий Труханов – една от най-известните фигури в местната политика, както и балетиста Сергей Полунин, предизвикал скандали с открито прокремълските си изявления.

„Украинското гражданство на кмета на Одеса Генадий Труханов е отнето", съобщиха в Telegram от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), позовавайки се на указ, подписан от президента Зеленски.

По данни на СБУ, Труханов притежава руско гражданство и „валиден международен паспорт на държавата агресор" – твърдение, което самият той категорично отрича.

Бивш депутат, Труханов заема поста кмет на Одеса от 2014 г. Градът е третият по големина в Украйна и ключово черноморско пристанище в южната част на страната.

Отнемането на украинското му гражданство би трябвало де факто да го лиши от мандата му на кмет, предаде АФП, цитирана от dariknews.

Преди считан за политик с проруски нагласи, Труханов промени позицията си след нахлуването в Украйна през 2022 г. и публично разкритикува Москва, като се зае с отбраната на Одеса и подпомагането на украинската армия.

Източник от украинското президентство съобщи, че балетистът Сергей Полунин също е бил лишен от украинско гражданство.

Полунин, който има голяма татуировка на гърдите, изобразяваща президента Владимир Путин, понякога е наричан „лошото момче" на балета заради страстните си изпълнения и противоречивите си изявления.

През 2012 г. той напусна внезапно Британския кралски балет, след като беше повишен в балетна звезда.

Роден в южната част на Украйна, той притежава руско гражданство от 2018 г. През 2022 г. той подкрепи руската инвазия, а преди това, през 2014 г., приветства анексирането на Крим от Русия, където е живял и работил.

Зеленски е лишил от украинско гражданство и бившия депутат Олег Цариов, преминал на проруска страна и жертва на опит за убийство през 2023 г.