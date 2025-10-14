Гражданската отбрана на Газа: Шестима са загинали при израелски обстрел на ивицата

Гражданската отбрана на Газа съобщи за смъртта на шестима души са загинали при израелски обстрел по време на два инцидента в ивицата Газа, докато израелската армия заяви, че е открила огън по заподозрени, приближаващи се към нейните сили, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На петия ден от прекратяването на огъня между Израел и "Хамас" израелски дронове "откриха огън по цивилни, които проверяваха домовете си в "Шуджая", квартал в източната част на град Газа, загинали са петима души, заяви Махмуд Басал, говорител на гражданската защита, организация за оказване на първа помощ, действаща под ръководството на палестинското ислямистко движение.

Израелските въоръжени сили заявиха, че нейните части са открили огън по "няколко заподозрени", които се приближавали към войските, преминавайки "жълтата линия" – линията зад която се оттеглиха израелските сили в ивицата Газа, договорена в рамките на прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври под егидата на САЩ.

"Заподозрените не се подчиниха и продължиха да се приближават към войските, които откриха огън, за да елиминират заплахата", според същия източник.

Басал съобщи и за палестинец, убит при израелски удар с дрон в Ал Фухари, югоизточно от големия град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа. Израелската армия даде същите обяснения, както и за ударите в Шуджая.

Веднага след влизането в сила на примирието израелската армия предупреди населението на ивицата Газа в съобщения на арабски език, че остава „изключително опасно” да се приближава към нейните войски, като спомена конкретно Шуджая и Хан Юнис, отбелязва АФП.