Няколко области в Украйна са с режим на тока след поредните руски атаки

Режим на тока е въведен в Сумска, Харковска, Полтавска и Днепропетровска област, както и частично в Кировоградска, Киевска и Черкаска, съобщи Министерството на енергетиката на Украйна в Teлеграм, цитирано от Укринформ и БТА.

Според актуализираната информация на ведомството, поради сложната ситуация с електроенергийната система, причинена от поредните руски атаки, в тези области са въведени аварийни спирания на електроснабдяването.

В Запорожка област аварийните прекъсвания засягат само промишлените потребители.

В Черниговска област местният електроенергиен оператор въведе три кръга от планирани почасови спирания на тока.

Продължават усилията за преодоляване на последиците от руските удари по енергийните съоръжения във всички засегнати области, обобщава Укринформ.

Както агенцията съобщава, по данни към тази сутрин потреблението на електроенергия в Украйна останава на същото ниво като вчера.