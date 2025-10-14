ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп обяви началото на втория етап от плана за Га...

Тръмп обяви началото на втория етап от плана за Газа

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставки на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата.

В коментар, който публикува в собствената си социална мрежа "Трут Соушъл" ден след като посети Израел и Египет, Тръмп приветства освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение в Газа, съобщи Франс прес.

"Работата НЕ Е СВЪРШЕНА", подчерта в същото време президентът на САЩ. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Телевизията на палестинското ислямистко движение междувременно показа видеозапис на екзекуцията в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничeли на Израел.

