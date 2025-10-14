Тръмп обяви началото на втория етап от плана за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставки на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата.

В коментар, който публикува в собствената си социална мрежа "Трут Соушъл" ден след като посети Израел и Египет, Тръмп приветства освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение в Газа, съобщи Франс прес.

"Работата НЕ Е СВЪРШЕНА", подчерта в същото време президентът на САЩ. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Телевизията на палестинското ислямистко движение междувременно показа видеозапис на екзекуцията в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничeли на Израел.