Тръмп: Шестима загинаха при удар от US кораб срещу наркотрафиканти край Венецуела

Американски удар по малък кораб край бреговете на Венецуела уби шестима заподозрени наркотрафиканти, заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Разузнаването потвърди, че корабът е пренасял наркотици и е бил свързан с незаконни наркотерористични мрежи", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Тръмп добави, че никой от участвалите в операцията американски войници не е пострадал.

Това е петият смъртоносен удар в Карибско море, като администрацията на Тръмп третира предполагаемите наркотрафиканти като незаконни бойци, които трябва да бъдат посрещнати с военна сила, посочва Асошиейтед прес.

Чувството на безсилие срещу действията на администрацията на Тръмп се засилва сред конгресмените и от двете партии, отбелязва АП. Някои републиканци търсят повече информация от Белия дом за правната обосновка и подробностите за ударите. Демократите твърдят, че ударите нарушават американското и международното право.