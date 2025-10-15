САЩ отнеха визите на над 50 мексикански политици и правителствени служители

Правителството на САЩ отне визите на най-малко 50 политици и правителствени служители на Мексико. Това се случва в рамките на кампанията на администрацията на Тръмп срещу наркокартелите и техните предполагаеми политически съюзници, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Агенцията отбелязва, че макар и няколко от тези случаи да бяха оповестени публично, отмяната на визите е много по-широко разпространена, отколкото се знаеше по-рано.

Според трима бивши американски посланици, предишните администрации на САЩ също са отменяли визи по този начин, но не в такава степен, което според тях е показателно за желанието на президента Доналд Тръмп да използва дипломатически инструменти за постигане на политическите си цели.

Тази стъпка предизвика мълчалива вълна на шок сред мексиканския политически елит, чиито представители редовно пътуват до САЩ и се нуждаят от виза, за да го направят. Тя също така бележи значително разширяване на американските мерки срещу наркотиците, като администрацията на Тръмп сега се насочва и към действащи политици, което обикновено се смята за твърде чувствителен от дипломатическа гледна точка въпрос.

Висш мексикански политик заяви, че на най-малко 50 души, които са членове на управляващата партия Национално движение за обновление (МОРЕНА), са били отнети визите за САЩ, както и на десетки длъжностни лица от други политически партии.

Ройтерс не бе в състояние да установи имената на мексиканските официални представители, чиито визи са отнети. Досега само четирима са потвърдили публично, че са загубили визите си за САЩ, включително губернаторът на мексиканския щат Долна Калифорния Марина дел Пилар Авила, която категорично отрече да има каквато и да било връзка с организираната престъпност.

САЩ не са длъжни да дават обяснения защо отнемат на визата на дадено лице, а прагът за това е много по-нисък, отколкото за налагане на санкции или съдебно преследване.