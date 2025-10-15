Проруски хакери атакуваха германския портал за обществени поръчки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проруски хакери атакуваха и затвориха уебсайта за обществени поръчки на германското правителство, съобщи в. "Зюддойче цайтунг", цитиран от ДПА.

Кибератаката е направила този важен интерфейс между държавата и бизнеса недостъпен за почти седмица, се казва в публикацията на вестника, уточнява БТА.

Порталът отново бе онлайн от вчера следобед.

Според публикацията на в. "Зюддойче цайтунг" експерти по сигурността обвиняват проруската хакерска група "Ноу Нейм 057(16) (NoName057(16)) за прекъсването.

Бандата е известна с кибератаките си срещу критична инфраструктура, правителствени агенции и компании в западни страни.

Последните атаки срещу портала за обществени поръчки и други уебсайтове на публичната администрация са чрез така наречените атаки "отказ от услуга" (DDoS атаки). При тях атакуващите засипват уебсайтовете на жертвите с поток от посещения от откраднати компютри, така че сървърите да не могат да се справят с натоварването и да се сринат.

Федералната служба за информационна сигурност на Германия потвърди информацията пред ДПА. Тя заяви, че е била запозната с инцидента, свързан с айти сигурността.

Германският портал за обществени поръчки (dtvp.de) е централизирана, национална дигитална платформа за възлагащи органи и компании. Тя се използва за електронна комуникация, като предаване на въпроси и отговори и подаване на електронни оферти за обществени търгове.

Според силите за сигурност хакерите са оставили следи, които сочат, че са предприели атаките в отговор на доставката от Германия на системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" за Украйна.