Мъж от Пенсилвания се призна за виновен в опит за убийство на губернатора Шапиро

Трийсет и осем годишен мъж се призна вчера за виновен в опит за убийство на губернатора демократ на щата Пенсилвания Джош Шапиро.

Той стои зад палежа на резиденцията на политика, при който през април пламна част от къщата. Пожарът бе причинен от бутилки от бира, пълна с бензин. По това време Шапиро и семейството му спят вътре, съобщава Ройтерс, цитирано от БТА.

Коди Балмър също така се призна за виновен в тероризъм, 22 случая на палеж, 21 случая на безразсъдно поведение и редица други обвинения според стенограми от съда в окръг Дофин в щата Пенсилвания.

Съдия от Пенсилвания осъди Балмър на 25 до 50 години в щатски затвор.

Атаката през април бе част от вълна на политическо насилие в САЩ. През първата половина на 2025 г. в страната е имало около 150 политически мотивирани атаки, което е почти двойно повече от броя им през същия период миналата година, според изследователи на политическото насилие.

По време на емоционално изявление на пресконференция Шапиро каза, че нападението е оказало дълбоко влияние върху него и семейството му и въпреки нарастващото ниво на политическо насилие в САЩ никой не трябва да "се вцепенява и да не действа" по отношение на такива неща.

"Нуждаем се от реална отговорност за актовете на политическо насилие и днес е денят на реалната отговорност за насилието, което дойде тук, в Пенсилвания", каза Шапиро, който се смята за потенциален кандидат за президентската номинация на Демократическата партия на изборите през 2028 г.

След нападението Балмър заяви пред полицията, че "изпитва омраза" към Шапиро и би го пребил с чук, ако беше срещнал губернатора в резиденцията.

Според полицейска заповед за претърсване, издадена през април, когато Балмър се обади на 911, за да си признае, той е казал на полицията, че вярва, че Шапиро, който е евреин, насърчава войната в ивицата Газа и "трябва да спре да убива моите приятели" и "нашият народ е претърпял твърде много от това чудовище".

След нападението над резиденцията на Шапиро в САЩ е имало и други актове на политическо насилие, които са били насочени срещу фигури както от дясното, така и от лявото политическо пространство, отбелязва Ройтерс.