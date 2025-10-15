Протестиращи и полицаи се сбиха заради футболен мач в Италия (Видео)

Полиция и протестиращи се сблъскаха по улиците на град Удине в Северна Италия.
До изблиците на насилие се стигна в края на предимно мирното шествие срещу квалификационния мач за Световното първенство по футбол между Италия и Израел, който се играеше в града.
Шествието, в което по предварителни данни на полицията са участвали над 5 хиляди души, премина през центъра на града, преди да започне мача на стадион „Фриули". В края на шествието някои от протестиращите хвърляха фойерверки и предмети срещу силите на реда, съобщи NOVA.
A me non frega niente né di Israele né della Palestina, ci sono pesanti scontri in atto in centro città a Udine tra manifestanti pro pal e forze dell'ordine, ma ancora rompete i coglioni? Perché gli scontri per i CLANDESTINI DELINQUENTI non li fate? Ci avete rotto il cazzo. 🇮🇹 pic.twitter.com/biBoGJJfEl— Paolo (@PaoloRossi69969) October 14, 2025
ITALY: Udine looks like a war zone right now.— Dr. Maalouf (@realMaalouf) October 14, 2025
A coalition of pro-Palestinian far-left activists and Islamists is rioting and destroying the city over the Italy–Israel match.
The war is over, and there’s no reason to protest. They just want to cause havoc and destroy everything! pic.twitter.com/dQV8NhTFLh