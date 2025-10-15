ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Ангел Кунчев: Грипната епидемия у нас може да...

Протестиращи и полицаи се сбиха заради футболен мач в Италия (Видео)

Сблъсъкът в Италия Снимка: Екс/Paolo

Полиция и протестиращи се сблъскаха по улиците на град Удине в Северна Италия.

До изблиците на насилие се стигна в края на предимно мирното шествие срещу квалификационния мач за Световното първенство по футбол между Италия и Израел, който се играеше в града.

Шествието, в което по предварителни данни на полицията са участвали над 5 хиляди души, премина през центъра на града, преди да започне мача на стадион „Фриули". В края на шествието някои от протестиращите хвърляха фойерверки и предмети срещу силите на реда, съобщи NOVA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сблъсъкът в Италия Снимка: Екс/Paolo

