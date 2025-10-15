Швеция номинира ветеран от управлението на ИКЕА за кандидат за шеф на Агенцията на ООН за бежанците

Правителството на Швеция номинира Йеспер Бродин, ветеран в управлението на шведската международна компания за производство и продажба на мебели "Икеа" (IKEA), която е също така и най-голямата мебелна компания в света, за шеф на Агенцията на ООН за бежанците.

Доводът на властта е, че той ще донесе ценен бизнес усет в момент на финансови предизвикателства, съобщава Ройтерс, цитирано от БТА.

Сегашният върховен комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди напуска поста в края на годината, тъй като мандатът му изтича.

Петдесет и шест годишният швед Бродин, който се присъедини към мебелния гигант преди 30 години, ще се оттегли през ноември като главен изпълнителен директор на "Ингка Груп" (Ingka Group), собственик на повечето магазини ИКЕА по света, след седем години на поста.

"Системата на ООН ще бъде укрепена от човек с бизнес опит, особено като се имат предвид големите предизвикателства, пред които се изправя ООН в момента", каза в изявление шведското правителство.

"Ето защо е необходим човек, който знае как да държи юздите на бюджета и да осигурява ефективна работа", се казва още в изявлението.

Хуманитарните организации са разтърсени от съкращенията на финансирането от страна на големите държавни донори, начело със САЩ и други западни сили, които дадоха приоритет на разходите за отбрана. В резултат на това много хуманитарни организации на ООН са увеличили работата си с донори от частния сектор, надявайки се да запълнят тази празнина.

Агенцията на ООН за бежанците, която планира да намали бюджета си с почти една пета през следващата година поради намаляването на финансирането, не е отговорила още на искането за коментар, посочи Ройтерс.

Общото събрание на ООН, наброяващо 193 държави членки, трябва да избере нов Върховен комисар за бежанците по-късно тази година.