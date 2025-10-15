Освободиха от затвор лидера на малцинството бахаи в Катар, задържан за популяризиране на религия

Лидерът на малцинството на общността на бахаите в Катар беше признат за невинен и бе освободен, след като преди това беше осъден на пет години затвор въз основа на "безпочвени обвинения", заяви международната правозащитна организация "Хюман Райтс Уоч", цитирана от Франс Прес.

Седемдесетгодишният Реми Роухани, който е председател на националното духовно събрание на бахаите в Катар, бе вкаран в затвора през април след решение на съд в Доха, припомня БТА.

През август "Хюман Райтс Уоч" съобщи, че той е бил осъден на пет години затвор "единствено защото е упражнил правото си на свобода на изразяване и на религия".

В изявление на правозащитната организация се посочва, че на 30 септември тази година Апелативният съд на Катар е "отменил безпочвената присъда на Роухани". "Хюман Райтс Уоч" добави, че Роухани е бил освободен на 4 октомври и посочи, че прокуратурата разполага със срок от 60 дни за обжалване на решението.

"Властите в Катар трябва да се възползват от това положително развитие, за да гарантират, че бахаите повече няма да бъдат обект на дискриминация на религиозна основа от страна на правителствените институции", каза заместник-директорът на "Хюман Райтс Уоч" за Близкия изток Майкъл Пейдж.

Международната общност на бахаите вече бе обявила оправдателната присъда на Роухани на 1 октомври.

"Хюман Райтс Уоч" припомни, че лидерът на бахаите в Катар е бил осъден, наред с други неща, по обвинения, че е нарушил обществения ред и религиозните и обществени норми, като е популяризирал бахайската вяра в социалните медии, както и идеи, които са в основата и ученията на исляма.

Правозащитната организация съобщи, че е изследвала свързани с Роухани потребителски имена и е открила единствено публикации, посветени на ценностите на бахаите и на катарските и мюсюлманските празници.

Както "Хюман Райтс Уоч", така и Международната общност на бахаите обвиняват Катар, че систематично демонизира бахайската вяра въз основа на религиозни решения, които вероятно биха подхранили омраза срещу малцинството.

Бахайската общност, чиято централа е в Израел, твърди, че има повече от седем милиона последователи по света, отбелязва АФП. Те следват ученията на родения през 1817 г. в Иран Бахаулах, когото смятат за свой пророк.