Индонезийският вулкан Левотоби Лаки-Лаки изригна (Видео)

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна тази сутрин, изхвърляйки вулканична пепел на 10 км височина, съобщи Индонезийската агенция по вулканология, цитирана от Ройтерс. Изригването принуди властите да обявят най-високия код за опасност, пише БТА.

Намиращият се на остров Флорес в индонезийската провинция Източна Нуса Тенгара вулкан изригна в 01:35 ч. местно време (вторник, 18:35 ч. по Гринуич) за около 9 минути, се казва в изявление на Геоложката агенция на Индонезия.

Левотоби Лаки-Лаки изригна и два часа по-рано, като вулканичната пепел от първото изригване се издигна на 9 километра височина във въздуха.

Вулканът изригна за последен път през август тази година. Изригване имаше и през юли, което доведе до прекъсване на полетите до и от близкия курортен остров Бали.

Десетки местни жители от селата, които са разположени най-близо до вулкана, бяха евакуирани след изригванията, съобщи Авелина Мангота Халан, служителка в местната агенция за борба с бедствията.

Повечето от жителите напуснаха селата си след голямото изригване на вулкана Левотоби Лаки-лаки, което отне живота на 10 души и нанесе щети на хиляди къщи през ноември 2024 г., добави Халан.

Правителството затвори до утре летище "Франсискус Ксавериус Седа", разположено в град Маумере в провинция Източна Нуса Тенгара, съобщи операторът на летището в социалните мрежи.

Индонезия, която има повече от 120 активни вулкана, се намира на така наречения тихоокеански Огнен пръстен, район с висока сеизмична активност, разположен върху няколко тектонични плочи.