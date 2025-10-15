Смъртоносен наркотик, 100 пъти по-силен от фентанила, заля САЩ

В САЩ се наблюдава разпространението на нов смъртоносен наркотик, по-силен от фентанила.

Според Франк Тарентино, ръководител на отдела на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) в Ню Йорк, в момента се наблюдава лек спад в употребата на фентанил, но се отчита увеличение в тази на карфентанила. Синтетичен опиоид, той се използва като упойка за слонове и е 100 пъти по-мощен от фентанила и 10 000 пъти по-силен от морфина.

„Това вероятно е една от най-сериозните заплахи, които сме виждали от известно време насам", споделя Тарентино.

Само два милиграма фентанил могат да бъдат смъртоносни. Леталната доза карфентанил е още по-малка – колкото няколко зрънца сол. Агенти на DEA са го откривали смесен в прахове и хапчета, а някои от тях са опаковани като легални лекарства, изписвани с рецепта.

„Нека сме ясни – това не са легитимни фармацевтични продукти. Това са фалшиви таблетки, направени да изглеждат като лекарства, но в действителност са хапчета с фентанил, сега в тях има и карфентанил", подчертава Тарентино.

Според органите на реда дилърите на наркотици се стремят да похарчат възможно най-малко пари, за да се снабдят с най-пристрастяващите вещества.

„Днешните наркотици са много по-мощни, по-опасни и по-широко достъпни, отколкото някога са били. Експериментирането не е вариант", апелира специалистът.

Броят на смъртните случаи от карфентанил в САЩ се е увеличил седемкратно между първите шест месеца на 2023 г. и същия период на 2024 г. За разлика от много други наркотици обаче, той може да убива по незабележим начин.

Д-р Дженифър Чевински, здравен служител в Университета Ривърсайд, предупреждава, че тест лентичките, които помагат на потребителите да засекат присъствието на фентанил, вероятно няма да открият наличието на карфентанил.

„Често хората не знаят, че го приемат, защото е смесен с други вещества, които използват", пояснява тя, цитирана от "Ей Би Си" и dariknews.