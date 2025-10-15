Идентифицираха три от четирите тела на израелски заложници, върнати от "Хамас"

Три от четирите тела на израелски заложници в Газа, върнати от "Хамас", са били идентифицирани. Това съобщиха семействата, след като получиха потвърждение за самоличността на близките си от Националния институт по съдебна медицина.

„С огромна тъга и болка съобщаваме за връщането на тялото на нашия любим Уриел Барух от Ивицата Газа, след две дълги години на молитви, надежда и вяра", съобщи семейството на този жител на Йерусалим, отвлечен на 7 октомври 2023 г. на техно фестивала Nova на 35-годишна възраст.

Близките на Тамир Нимроди и Ейтан Леви също обявиха завръщането им в Израел. 53-годишният таксиметров шофьор Ейтан Леви беше убит, след като остави приятелка в кибуца Беери сутринта на деня на атаката на Хамас. 18-годишният войник Тамир Нимроди беше пленен във военна база на границата с Газа, съобщи bTV.