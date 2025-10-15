ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Иванов-Гонзо се сдоби с фланелка на европей...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21503814 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 4 по Рихтер в Западна Турция

1532
Трусът е регистриран на дълбочина 9,12 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 4 по Рихтер е регистрирано снощи в 20:33 ч. в района на град Съндъргъ в северозападния турски окръг Балъкесир, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 9,12 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението, пише БТА.

След земетресението от 6,1 по Рихтер на 10 август, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени, вторичните трусовете в района на град Съндъргъ не спират. Наскоро турският сеизмолог проф. Шериф Баръш изказа предположение пред Турското радио и телевизия (ТРТ), че вторичните трусове може да продължат около година.

Трусът е регистриран на дълбочина 9,12 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници