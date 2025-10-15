ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Иванов-Гонзо се сдоби с фланелка на европей...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21504170 www.24chasa.bg

Разкриха най-дългата пътека от динозавърски стъпки (Видео)

1092
Скелет на динозавър СНИМКА: Pixabay

Палеонтолози във Великобритания разкриха един от най-дългите маршрути със следи от динозавърски стъпки, предаде Би Би Си.

Пътеката с отпечатъци от стъпките на праисторическите животни се намира в каменна кариера в английското графство Оксфордшир. Дължината й е цели 220 метра.

Тонове варовикови скали са били унищожени с контролирана експлозия, за да позволят на учените да изследват стъпките. Ясно се виждат редуващите се следи от десен и ляв крак.

Издутина в предната част на всеки отпечатък показва къде динозавърът е размазал калта напред и указва посоката, в която се е движел. Според учените, огромните отпечатъци най-вероятно са на цетиозавър - четирикрак звяр, който е достигал дължина от 18 метра, съобщи БНТ.

Скелет на динозавър СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници